Цена нефти Brent опустилась

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 5,4% - до 32,11 доллара США за баррель.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торгов на 02:40 (бакинское время).

Стоимость апрельского фьючерса нефти WTI теряет 4,4% и находится на отметке в 30,4 доллара США за баррель.

Цены на нефть упали на фоне фактического обнуления ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. Федеральный комитет по операциям на открытом рынке принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25% в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса.