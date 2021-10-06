Цена на энергетический уголь в Европе впервые превысила $300 за тонну

Стоимость на энергетический уголь в Европе преодолела отметку 300 долларов США за тонну 5 октября.

Стоимость на энергетический уголь в Европе преодолела отметку 300 долларов США за тонну 5 октября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает международное ценовое агентство Argus.

Предыдущий исторический рекорд в 219,39 долларов США за тонну, державшийся с июня 2008 года, был побит 1 октября 2021 года.

Как сообщает агентство, цены на уголь растут на фоне общего удорожания энергоносителей и приближения отопительного сезона. "Основным поставщиком угля в Европу является Россия, однако резко нарастить экспорт отечественные компании не могут из-за инфраструктурных ограничений. Кроме того, подготовка к осенне-зимнему периоду начинается и в России, поэтому производители увеличивают поставки угля отечественным потребителям", - уточняется в сообщении компании.