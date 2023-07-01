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Цена газа в Европе в I полугодии упала в два раза

Цена газа в Европе в I полугодии упала в два раза Цена газа в Европе по итогам января - июня 2023 года упала в два раза, до около $425 за 1 тыс. куб. м.
Другие страны
1 июля 2023 г. 10:52
Цена газа в Европе в I полугодии упала в два раза

Цена газа в Европе по итогам января - июня 2023 года упала в два раза, до около $425 за 1 тыс. куб. м.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE о фьючерсах и расчеты ТАСС.

Основными факторами такого снижения стали аномально теплая погода, высокая заполненность газовых хранилищ и снижение спроса на газ в ЕС.

Если 30 декабря 2022 года фьючерсы на газ торговались на уровне около $845 за 1 тыс. куб. м, то 30 июня 2023 года торги закрылись на уровне $425 - на 50% ниже по сравнению с началом года.

В декабре 2022 года средняя цена газа в Европе составляла около $1 272 за 1 тыс. куб. м, но затем в течение полугода происходило ее постепенное снижение: в январе - до $712 (на 21% ниже год к году), в феврале - до $583 (-41%), в марте - до $488 (-60%), в апреле - до $477 (-55%), в мае - до $357 (-65%), а в июне - до $366 (-70,5%).

Падение стоимости газа произошло благодаря высокой заполненности газовых хранилищ, рекордным поступлениям сжиженного природного газа, теплой погоде и мероприятиям по добровольному сокращению спроса на газ в ЕС. Кроме того, доля ветрогенерации в выработке электроэнергии в Европе в текущем году в целом оказывается выше, чем в 2022 году.

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