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Цена газа в Европе превысила $1860/тыс. куб. м на новостях о выбытии мощностей СП1

Цена газа в Европе превысила $1860/тыс. куб. м на новостях о выбытии мощностей СП1 Спотовая цена газа в Европе превысила $1860/тыс. куб. м на новостях о новом выбытии мощностей газопровода "Северный поток".
Другие страны
25 июля 2022 г. 19:31
Цена газа в Европе превысила $1860/тыс. куб. м на новостях о выбытии мощностей СП1

Спотовая цена газа в Европе превысила $1860/тыс. куб. м на новостях о новом выбытии мощностей газопровода "Северный поток".

Об этом передает Report со ссылкой на Интерфакс.

Стоимость ближайшего (августовского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures в понедельник открылась на уровне $1685, и к настоящему времени котировки выросли более чем на 10%.

В понедельник вечером "Газпром" сообщил, что в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) концерн останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции "Портовая".

В результате суточная производительность КС "Портовая" с 07:00 по московскому времени 27 июля составит до 33 млн куб. м в сутки по сравнению с нынешними 67 млн куб. м в сутки (40% от производительности).

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