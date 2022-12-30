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Цена газа в Европе опустилась ниже 800 долларов

Цена газа в Европе опустилась ниже 800 долларов Цена газа в Европе в ходе сегодняшних биржевых торгов опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. м впервые с 16 февраля 2022 года.
Другие страны
30 декабря 2022 г. 22:15
Цена газа в Европе опустилась ниже 800 долларов

Цена газа в Европе в ходе сегодняшних биржевых торгов опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. м впервые с 16 февраля 2022 года.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общее снижение цены с начала дня составляет 16%.

Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $791,3 за 1 тыс. куб. м, или €71,66 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Котировки газа снижаются на фоне теплой погоды в Европе. Температура на этой неделе в большинстве стран ЕС остается выше климатических показателей, что привело не только к снижению отбора газа из хранилищ, но и росту закачки в них до рекордных уровней.

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