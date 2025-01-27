Цена арабики обновила рекорд на угрозах пошлин на колумбийский экспорт

Кофе сорта арабика подорожал до рекорда на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины в отношении импорта товаров из Колумбии.

Кофе сорта арабика подорожал до рекорда на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины в отношении импорта товаров из Колумбии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Фьючерсы на арабику в Нью-Йорке по данным на 14:51 дорожают на 0,75% и торгуются на уровне $3,5015 за фунт, свидетельствуют данные Market Watch. Ранее в ходе торгов цена поднималась до $3,5535 за фунт, что является максимумом с начала отслеживания этих данных в 1972 году.

В минувшие выходные Трамп поручил своей администрации немедленно ввести 25-процентные пошлины и другие меры в отношении Колумбии за отказ властей страны принять два самолета с нелегальными мигрантами из США. Позднее Белый дом объявил, что пошлины пока не вступят в силу, поскольку правительство Колумбии согласилось на все условия Трампа, в том числе согласилось принимать рейсы с депортируемыми мигрантами.

Колумбия является третьим по величине производителем кофе в мире и занимает второе место по производству арабики.

За последние 12 месяцев арабика подорожала на 85% на опасениях плохих урожаев в Бразилии и Вьетнаме. Тем временем министерство сельского хозяйства США прогнозирует, что мировые запасы кофе в 2024-2025 сельхозгоду упадут до самого низкого уровня за четверть века.