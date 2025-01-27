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Цена арабики обновила рекорд на угрозах пошлин на колумбийский экспорт

Цена арабики обновила рекорд на угрозах пошлин на колумбийский экспорт Кофе сорта арабика подорожал до рекорда на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины в отношении импорта товаров из Колумбии.
Другие страны
27 января 2025 г. 15:10
Цена арабики обновила рекорд на угрозах пошлин на колумбийский экспорт

Кофе сорта арабика подорожал до рекорда на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины в отношении импорта товаров из Колумбии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Фьючерсы на арабику в Нью-Йорке по данным на 14:51 дорожают на 0,75% и торгуются на уровне $3,5015 за фунт, свидетельствуют данные Market Watch. Ранее в ходе торгов цена поднималась до $3,5535 за фунт, что является максимумом с начала отслеживания этих данных в 1972 году.

В минувшие выходные Трамп поручил своей администрации немедленно ввести 25-процентные пошлины и другие меры в отношении Колумбии за отказ властей страны принять два самолета с нелегальными мигрантами из США. Позднее Белый дом объявил, что пошлины пока не вступят в силу, поскольку правительство Колумбии согласилось на все условия Трампа, в том числе согласилось принимать рейсы с депортируемыми мигрантами.

Колумбия является третьим по величине производителем кофе в мире и занимает второе место по производству арабики.

За последние 12 месяцев арабика подорожала на 85% на опасениях плохих урожаев в Бразилии и Вьетнаме. Тем временем министерство сельского хозяйства США прогнозирует, что мировые запасы кофе в 2024-2025 сельхозгоду упадут до самого низкого уровня за четверть века.

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