Cемь человек погибли в Венесуэле во время акций протеста

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Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере семь человек погибли в ходе антиправительственных манифестаций, продолжающихся в Венесуэле с начала месяца.

Как передает Report, об этом сoобщила электронная версия газеты El Universal, заявил Хулио Борхес, председатель Национальной ассамблеи (парламента), находящейся под контролем оппозиции.

Политик возложил ответственность за развязанное насилие на правительство и призвал распустить "вооруженные полувоенные отряды", предположительно, участвующие в нападениях на манифестантов.

"Нельзя допустить существования групп вооруженных гражданских лиц, которые представляют собой полувоенные формирования, это противоречит тому, что только Вооруженные силы Венесуэлы должны иметь монопольное право на использование оружия в стране", - отметил Борхес.

С начала месяца Венесуэла переживает обострение политического кризиса. Его причиной стали решения Верховного суда, наделившие президента Николаса Мадуро полномочиями действовать фактически в обход парламента.