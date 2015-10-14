Cемь человек погибли из-за взрыва бомбы в Пакистане

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Семь человек погибли, еще 13 получили ранения в результате взрыва бомбы в штаб-квартире пакистанского парламентария, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Взрыв вызвал пожар в офисе парламентария от Пакистанской мусульманской лиги, лидером которой является действующий премьер-министр Наваз Шариф, Сардара Амджада Фарука Хана Хосы в городе Дера Гази Хан в провинции Пенджаб. Сам он не пострадал, поскольку находился вне офиса.

"Семь человек погибли, 13 получили ранения и были направлены в больницу в городе Таунса", - сообщил глава местной полиции Хан Гулам Мубассир Макен.

На месте происшествия работают бригады пожарных и спасателей, полиция начала расследование происшествия.

Ответственность за взрыв взяло на себя пакистанское движение "Талибан".