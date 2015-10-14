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    Cемь человек погибли из-за взрыва бомбы в Пакистане

    Взрыв произошел в офисе парламентария от Пакистанской мусульманской лиги

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Семь человек погибли, еще 13 получили ранения в результате взрыва бомбы в штаб-квартире пакистанского парламентария, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ. 

    Взрыв вызвал пожар в офисе парламентария от Пакистанской мусульманской лиги, лидером которой является действующий премьер-министр Наваз Шариф, Сардара Амджада Фарука Хана Хосы в городе Дера Гази Хан в провинции Пенджаб. Сам он не пострадал, поскольку находился вне офиса.

    "Семь человек погибли, 13 получили ранения и были направлены в больницу в городе Таунса", - сообщил глава местной полиции Хан Гулам Мубассир Макен.

    На месте происшествия работают бригады пожарных и спасателей, полиция начала расследование происшествия. 

    Ответственность за взрыв взяло на себя пакистанское движение "Талибан".

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