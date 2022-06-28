Cейм Литвы законодательно ввел запрет на импорт газа из России

Сейм (парламент) Литвы принял поправки к закону о природном газе, согласно которым на законодательном уровне газ из РФ больше не будет импортироваться в республику.

Сейм (парламент) Литвы принял поправки к закону о природном газе, согласно которым на законодательном уровне газ из РФ больше не будет импортироваться в республику.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил портал DELFI.

Согласно новым поправкам к закону, газотранспортная система Литвы и терминал сжиженного природного газа (СПГ) компании Klaipedos nafta теперь будут доступны только поставщикам из "республик, не представляющих угрозы национальной безопасности".

Исключение составляют поставщики, транспортирующие газ транзитом в Калининградскую область.

За поправки проголосовали 123 члена парламента и двое воздержались.

В начале апреля Литва первой из стран - членов ЕС отказалась от поставок российского газа. Для своих потребителей Литва газ из РФ больше не использует, однако прокачка по системе продолжается, так как Вильнюс обязался обеспечить транзит газа в Калининградскую область.