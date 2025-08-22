О нас

CBS: США запретили предоставлять союзникам разведданые о переговорах по Украине

CBS: США запретили предоставлять союзникам разведданые о переговорах по Украине Вашингтонская администрация приказала разведывательному сообществу США не предоставлять членам западного альянса "Пять глаз" какие-либо данные, касающиеся переговоров с Москвой и Киевом относительно урегулирования российско-украинского конфликта.
Другие страны
22 августа 2025 г. 03:26
CBS: США запретили предоставлять союзникам разведданые о переговорах по Украине

Вашингтонская администрация приказала разведывательному сообществу США не предоставлять членам западного альянса "Пять глаз" какие-либо данные, касающиеся переговоров с Москвой и Киевом относительно урегулирования российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBS.

По словам его источников из числа американских должностных лиц, директор Национальной разведки США Тулси Габбард приказала американским спецслужбам "не предоставлять какую-либо информацию относительно российско-украинских переговоров о мире" членам этого альянса. В него, помимо США, входят Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия.

Соответствующий документ, подписанный Габбард, датирован 20 июля. Согласно ему, разведывательную информацию нельзя представлять гражданам других государств, если ее не публиковали ранее. Запрет не относится к сведениям, не касающимся непосредственно переговоров и полученным по дипломатическим каналам, а также к информации, которая передается Киеву для содействия военным операциям. О причинах этого запрета не сообщается.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В Колумбии из-за теракта у авиабазы погибли пять человек
В Колумбии из-за теракта у авиабазы погибли пять человек
22 августа 2025 г. 02:47
В католическом университете в США произошла стрельба
В католическом университете в США произошла стрельба
22 августа 2025 г. 02:43
В Колумбии боевики сбили полицейский вертолет
В Колумбии боевики сбили полицейский вертолет
22 августа 2025 г. 02:14
Военный истребитель F/A-18 Hornet разбился при взлете в Малайзии
Военный истребитель F/A-18 Hornet разбился при взлете в Малайзии
22 августа 2025 г. 01:48
Гитарист метал-группы Mastodon Хайндс насмерть разбился на мотоцикле в США
Гитарист метал-группы Mastodon Хайндс насмерть разбился на мотоцикле в США
22 августа 2025 г. 01:22
The Economist: Трамп уволил высокопоставленного аналитика ЦРУ по России
The Economist: Трамп уволил высокопоставленного аналитика ЦРУ по России
22 августа 2025 г. 00:51
Румыния готова предоставить свои базы в рамках гарантий безопасности Украины
Румыния готова предоставить свои базы в рамках гарантий безопасности Украины
22 августа 2025 г. 00:27
AP: Администрация Трампа проверит 55 млн обладателей виз США на нарушения закона
AP: Администрация Трампа проверит 55 млн обладателей виз США на нарушения закона
22 августа 2025 г. 00:03
Власти Ливана объявили о начале первой фазы разоружения палестинских бойцов
Власти Ливана объявили о начале первой фазы разоружения палестинских бойцов
21 августа 2025 г. 23:41
Карни обсудил с Трампом торговые отношения Канады и США
Карни обсудил с Трампом торговые отношения Канады и США
21 августа 2025 г. 23:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi