CBS: США запретили предоставлять союзникам разведданые о переговорах по Украине

Вашингтонская администрация приказала разведывательному сообществу США не предоставлять членам западного альянса "Пять глаз" какие-либо данные, касающиеся переговоров с Москвой и Киевом относительно урегулирования российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBS .

По словам его источников из числа американских должностных лиц, директор Национальной разведки США Тулси Габбард приказала американским спецслужбам "не предоставлять какую-либо информацию относительно российско-украинских переговоров о мире" членам этого альянса. В него, помимо США, входят Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия.

Соответствующий документ, подписанный Габбард, датирован 20 июля. Согласно ему, разведывательную информацию нельзя представлять гражданам других государств, если ее не публиковали ранее. Запрет не относится к сведениям, не касающимся непосредственно переговоров и полученным по дипломатическим каналам, а также к информации, которая передается Киеву для содействия военным операциям. О причинах этого запрета не сообщается.