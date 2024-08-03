CBS: "Хезболлах" может нанести удары вглубь территории Израиля

Ливанское движение "Хезболлах" в ответ на атаку по Бейруту может начать наносить удары вглубь территории Израиля, выбирая не только военные цели.

Ливанское движение "Хезболлах" в ответ на атаку по Бейруту может начать наносить удары вглубь территории Израиля, выбирая не только военные цели.

Как передает Report , об этом заявил сотрудник постпредства Ирана при ООН в комментарии телеканалу CBS.

"До сих пор между "Хезболлах" и израильским режимом существовало неписаное понимание, согласно которому они не выходили за определенные рамки при проведении военных операций, это означало, что они ограничивали свои действия приграничными районами и территориями не в глубине страны, предпринимали шаги главным образом против военных целей", - привел телеканал 2 августа слова иранского представителя.

"Однако атака израильского режима на пригород Бейрута Дахия и выбор в качестве цели жилого дома ознаменовал отступление от этих ограничений. Мы ожидаем, что в ответ "Хезболлах" решит выбирать цели из более широкого спектра на большем удалении и не будет ограничиваться исключительно военными целями и методами", - добавил сотрудник. Он уточнил, что речь идет о целях на территории Израиля.

Отметим, что 30 июля истребители израильских ВВС выпустили четыре ракеты по шиитскому пригороду Бейрута, который служит оплотом "Хезболлах". Целью атаки была ликвидация военного руководителя Фуада Шокра, который возглавлял ее оперативный штаб. Его тело было обнаружено спустя сутки после разбора завалов рухнувшего здания. Вместе с командиром движения погиб также иранский военный советник. Жертвами налета стали пять мирных граждан, три женщины и двое детей, получили ранения и травмы 74 человека.