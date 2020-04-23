​CBS: госдолг США достиг рекордной величины

Общая сумма государственного долга Соединенных Штатов достигла рекордного уровня — 24,5 трлн. долларов США.

Как передает Report, об этом сообщает CBS.

По данным телекомпании, с начала 2020 года госдолг страны возрос на 1,5 трлн. долларов США.

Отмечается, что этому способствовали предпринимаемые меры по борьбе с пандемией коронавируса.

В конце марта Трамп подписал закон о стимулирующих экономику мерах в размере более 2 трлн. долларов США в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

21 апреля Сенат Конгресса США одобрил очередной пакет мер почти на 500 млрд. долларов США.