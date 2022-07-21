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ЦБ Японии понизил прогноз роста ВВП страны

ЦБ Японии понизил прогноз роста ВВП страны Банк Японии (центробанк) понизил прогноз роста ВВП страны в текущем финансовом году (с 1 апреля 2022 по 31 марта 2023 года) до 2,4%, в апреле ожидался рост на 2,9%, вместе с тем прогноз инфляции был повышен до 2,3% с 1,9%.
Другие страны
21 июля 2022 г. 09:20
ЦБ Японии понизил прогноз роста ВВП страны

Банк Японии (центробанк) понизил прогноз роста ВВП страны в текущем финансовом году (с 1 апреля 2022 по 31 марта 2023 года) до 2,4%, в апреле ожидался рост на 2,9%, вместе с тем прогноз инфляции был повышен до 2,3% с 1,9%.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении регулятора.

В следующем финансовом году ЦБ Японии ожидает роста ВВП на 2% по сравнению с апрельской оценкой в 1,9%, в 2024 финансовом году — увеличения на 1,3% против 1,1%, ожидавшихся в апреле.

Инфляция в следующем финансовом году, по мнению японского центробанка, составит 1,4%, а не 1,1%, в 2024 финансовом году — 1,3% вместо апрельского прогноза в 1,1%.

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