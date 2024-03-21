ЦБ Швейцарии неожиданно понизил ставку до 1,5%

Швейцарский национальный банк (SNB) снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 1,5%, на заседании в четверг.

Швейцарский национальный банк (SNB) снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 1,5%, на заседании в четверг.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, большинство аналитиков и участников рынка ждали сохранения ставки на прежнем уровне в 1,75%.

"Смягчение денежно-кредитной политики стало возможным благодаря эффективной борьбе с инфляцией в последние два с половиной года, - говорится в сообщении ЦБ. - Инфляция держится ниже 2% уже несколько месяцев и находится в диапазоне, который соответствует определению ценовой стабильности. Согласно последнему прогнозу, инфляция останется в этом диапазоне в ближайшие несколько лет".

Потребительские цены в Швейцарии в феврале выросли на 1,2% в годовом выражении. По прогнозам регулятора, в 2024 году инфляция составит 1,4%, в 2025 году - 1,2%, в 2026 году - 1,1%.