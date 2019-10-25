ЦБ России снизил ключевую ставку до 6,5%

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров.

"Совет директоров Банка России 25 октября 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б. п., до 6,50% годовых. Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания продолжают снижаться. Темпы роста российской экономики по-прежнему остаются сдержанными", - отмечает регулятор.

Смягчению денежно-кредитных условий способствовало в том числе изменение ожиданий участников финрынка по траектории ключевой ставки, отметили в регуляторе.