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ЦБ Китая снизил годовую базовую ставку до 3,1%

ЦБ Китая снизил годовую базовую ставку до 3,1% Народный банк Китая (Центробанк) снизил ставку по кредитам на один год для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate), в ближайший месяц она составит 3,1% (ранее этот показатель составлял 3,35%).
Другие страны
21 октября 2024 г. 07:26
ЦБ Китая снизил годовую базовую ставку до 3,1%

Народный банк Китая (Центробанк) снизил ставку по кредитам на один год для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate), в ближайший месяц она составит 3,1% (ранее этот показатель составлял 3,35%).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится на сайте финансового регулятора.

Уточняется, что для займов на пять лет ставка также снижена - до уровня 3,6% (ранее - 3,85%). Снижение LPR, корректируемой в 20-х числах каждого месяца, приводит к уменьшению стоимости кредитов для компаний и потребителей. Используя этот инструмент, власти способны повлиять на активность субъектов рынка и стимулировать развитие национальной экономики.

LPR влияет на уровень выплат по выданным и новым кредитам. В 2023 году понижение годовой ставки происходило дважды: первый раз в июне (до 3,55%), второй - в августе (до 3,45%), а в 2024 году - только один раз, в июле (до 3,35%).

Процент по долговым обязательствам на пять лет определяет, в том числе стоимость ипотечного кредитования. В 2023 году он изменился один раз, опустившись в июне на 0,1 процентного пункта (до 4,2%), а в текущем году - дважды: в феврале (до 3,95%) и июле (до 3,85%).

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