ЦБ Канады в седьмой раз за год повысил ключевую ставку

Центральный банк (ЦБ) Канады повысил ключевую ставку с 3,75% до 4,25% годовых на фоне высокой инфляции, что стало седьмым повышением ставки с начала года.

Центральный банк (ЦБ) Канады повысил ключевую ставку с 3,75% до 4,25% годовых на фоне высокой инфляции, что стало седьмым повышением ставки с начала года.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном в среду сообщении регулятора.

"Банк Канады сегодня повысил ключевую ставку до 4,25% годовых", - отмечается в заявлении. В пояснительной записке говорится, что инфляция в Канаде и в других странах остается на высоком уровне, а рост экономик идет очень медленными темпами. Инфляция в Канаде сейчас держится на рекордном за последние 40 лет уровне в 6,9%, что значительно выше ожидавшейся ЦБ цели в районе 2%. При этом рост цен на энергоресурсы значительно увеличивает цены на продукты питания и другие товары.