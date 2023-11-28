ЦБ Израиля оценил финансовые затраты из-за конфликта с ХАМАС в 53 млрд долларов

Финансовые затраты Израиля из-за конфликта с радикальным движением ХАМАС составили 198 млрд шекелей (53 млрд долларов).

Финансовые затраты Израиля из-за конфликта с радикальным движением ХАМАС составили 198 млрд шекелей (53 млрд долларов).

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в отчете Центробанка Израиля.

"Суммарный валовый эффект войны - 198 млрд шекелей", - сказано в документе.

Из указанной суммы оборонные расходы составили 107 млрд шекелей (около 28,8 млрд долларов). Остальные траты приходятся на компенсации за прямой или косвенный ущерб, гражданские расходы, потерю налоговой выручки и т.д.

Ранее сообщалось, что военная операция израильской армии против движения ХАМАС ежедневно обходится Израилю примерно в 260 млн долларов.