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ЦБ Израиля оценил финансовые затраты из-за конфликта с ХАМАС в 53 млрд долларов

ЦБ Израиля оценил финансовые затраты из-за конфликта с ХАМАС в 53 млрд долларов Финансовые затраты Израиля из-за конфликта с радикальным движением ХАМАС составили 198 млрд шекелей (53 млрд долларов).
Другие страны
28 ноября 2023 г. 11:35
ЦБ Израиля оценил финансовые затраты из-за конфликта с ХАМАС в 53 млрд долларов

Финансовые затраты Израиля из-за конфликта с радикальным движением ХАМАС составили 198 млрд шекелей (53 млрд долларов).

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в отчете Центробанка Израиля.

"Суммарный валовый эффект войны - 198 млрд шекелей", - сказано в документе.

Из указанной суммы оборонные расходы составили 107 млрд шекелей (около 28,8 млрд долларов). Остальные траты приходятся на компенсации за прямой или косвенный ущерб, гражданские расходы, потерю налоговой выручки и т.д.

Ранее сообщалось, что военная операция израильской армии против движения ХАМАС ежедневно обходится Израилю примерно в 260 млн долларов.

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Версия на английском языке Bank of Israel puts war cost at $53B in fullest tally yet
Версия на азербайджанском языке İsrailin HƏMAS-la müharibəyə görə maliyyə xərcləri açıqlanıb

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