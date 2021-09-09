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ЦБ Афганистана заморозил банковские счета бывших министров

ЦБ Афганистана заморозил банковские счета бывших министров Центральный банк (ЦБ) Афганистана заморозил счета бывших членов парламента, министров и других чиновников.
Другие страны
9 сентября 2021 г. 15:06
ЦБ Афганистана заморозил банковские счета бывших министров

Центральный банк (ЦБ) Афганистана заморозил счета бывших членов парламента, министров и других чиновников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в захватившем власть в стране радикальном движении "Талибан".

Причины такого решения главного банка страны телеканал не приводит.

Вместе с тем назначенный талибами премьер Мохаммад Хасан призвал в среду чиновников бывших властей вернуться в Афганистан, чтобы "внести свой вклад в обеспечение безопасности и благосостояния [страны]".

Кроме того, в среду один из представителей движения снова призвал руководство США предоставить новым властям страны доступ к замороженным американской стороной афганским госрезервам в размере около 10 млрд долларов США. Ранее с аналогичной просьбой к США обращался ЦБ Афганистана, однако, по информации агентства Reuters, американцы отказались предоставить талибам доступ к средствам.

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