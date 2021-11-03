О нас
Report Georgia
Аудио новости

ЦБ Афганистана разрешил клиентам снимать со счетов по 400 долларов в неделю

ЦБ Афганистана разрешил клиентам снимать со счетов по 400 долларов в неделю Центральный банк (ЦБ) Афганистана объявил сегодня, что владельцы валютных счетов внутри страны смогут снимать с них по 400 долларов США в неделю, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
3 ноября 2021 г. 13:35
ЦБ Афганистана разрешил клиентам снимать со счетов по 400 долларов в неделю

Центральный банк (ЦБ) Афганистана объявил сегодня, что владельцы валютных счетов внутри страны смогут снимать с них по 400 долларов США в неделю, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как указал ЦБ Афганистана, "граждане, имеющие в банках страны долларовые счета, могут снимать с них по 400 долларов в неделю, но не более 1 200 долларов в месяц". Такое распоряжение ЦБ объяснил необходимостью "решения проблем вкладчиков и облегчения процесса выплаты депозитов клиентам".

Кроме того, ЦБ запретил коммерческим банкам "переводить средства с личных счетов клиентов на счета юридических лиц без документов, подтверждающих необходимость указанной банковской операции". Центробанк также сообщил, что лицам, которые переводят наличные средства на банковские счета, "с сегодняшнего дня разрешается снимать и переводить эти средства в полном объеме".

Ранее пришедшие к власти сторонники радикального движения "Талибан" призвали жителей страны использовать в своих экономических операциях только национальную валюту - афгани. В начале октября ЦБ Афганистана издал постановление, согласно которому все торговые операции в стране отныне должны производиться только в национальной валюте. Как отмечалось, данная мера касается валютных операций только внутри страны и не затрагивает международную торговлю.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Вводятся налоговые льготы в связи с оплатой лечения внутри страны и за ее пределами
Вводятся налоговые льготы в связи с оплатой лечения внутри страны и за ее пределами
3 ноября 2021 г. 11:55
В Азербайджане освободят от НДС импорт гибридных автомобилей
В Азербайджане освободят от НДС импорт гибридных автомобилей
3 ноября 2021 г. 11:19
Минобразования Грузии о причинах закрытия азербайджаноязычных школ
Минобразования Грузии о причинах закрытия азербайджаноязычных школ
2 ноября 2021 г. 15:57
Азерэнержи: В ближайшее время Агдам будет обеспечен электроэнергией
"Азерэнержи": В ближайшее время Агдам будет обеспечен электроэнергией
2 ноября 2021 г. 14:26
Выявлены случаи, когда родственники длительное время получают пенсию умершего человека
Выявлены случаи, когда родственники длительное время получают пенсию умершего человека
2 ноября 2021 г. 12:52
Холода дают о себе знать - когда в школах включат отопление?
Холода дают о себе знать - когда в школах включат отопление?
2 ноября 2021 г. 12:43
Посол: Израиль хочет помочь в восстановлении освобожденных территорий 
Посол: Израиль хочет помочь в восстановлении освобожденных территорий 
2 ноября 2021 г. 12:17
В Баку обвиняемая в мошенничестве заявила о передаче денег экс-ректору БСУ
В Баку обвиняемая в мошенничестве заявила о передаче денег экс-ректору БСУ
1 ноября 2021 г. 15:03
Проводится экспертиза обнаруженных останков шехидов I Карабахской войны
Проводится экспертиза обнаруженных останков шехидов I Карабахской войны
1 ноября 2021 г. 12:54
В Азербайджане предложены госпошлины на регистрацию легкового автомобиля 
В Азербайджане предложены госпошлины на регистрацию легкового автомобиля 
1 ноября 2021 г. 11:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi