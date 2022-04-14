ЦБ Афганистана отменил лимит на снятие зарплаты с банковских счетов

Центральный банк (ЦБ) Афганистана упразднил ограничения на снятие заработной платы с банковских счетов физических лиц, которые были введены в августе 2021 года.

Центральный банк (ЦБ) Афганистана упразднил ограничения на снятие заработной платы с банковских счетов физических лиц, которые были введены в августе 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь регулятора Сабир Моманд.

"ЦБ Афганистана снял существующие ограничения на (снятие) заработной платы государственных и негосударственных служащих в соответствии со стратегическим планом реконструкции банковского и финансового секторов", - цитирует Моманда афганский телеканал Ariana News. Он добавил, что эти категории работников смогут снимать свою зарплату без каких-либо ограничений, а банки будут выдавать средства по их запросу и без задержек.

Как указывает канал, решение афганского ЦБ последовало за призывом ослабить банковские ограничения, с которым ранее на этой неделе выступил Абдул Гани Барадар, назначенный на должность заместителя премьер-министра во временном правительстве, сформированном радикальным движением "Талибан".