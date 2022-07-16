Cаудовский кронпринц напомнил Байдену ошибки США в Ираке

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд прокомментировал в разговоре с президентом США Джо Байденом убийство журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году, отметив, что власти королевства провели расследование, а виновные в преступлении

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд прокомментировал в разговоре с президентом США Джо Байденом убийство журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году, отметив, что власти королевства провели расследование, а виновные в преступлении предстали перед судом.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на неназванного саудовского чиновника.

В ходе состоявшейся в пятницу встречи наследный принц, отвечая на реплику Байдена об убийстве саудовского оппозиционного журналиста, заявил, что "произошедшее вызывает сожаление". "Мы в королевстве приняли все юридические меры - от расследования и судебных процессов до вынесения и исполнения решений суда. Королевство также приняло меры для предотвращения повторения подобных ошибок в будущем", - приводит источник слова Мухаммеда бен Сальмана.

Согласно источнику, наследный принц сказал Байдену, что "подобные инциденты происходят во всем мире". В этом контексте он упомянул убийство израильским снайпером журналистки телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле, усомнившись в том, что Соединенные Штаты в полной мере отреагировали на это происшествие.

Кроме того, Мухаммед бен Сальман раскритиковал политику Вашингтона на Ближнем Востоке. Он, в частности, назвал действия американских военнослужащих в тюрьме Абу-Грейб в Ираке "одной из ошибок США". "Наследный принц заявил американскому президенту, что США также совершали ошибки, такие как инцидент в (тюрьме) Абу-Грейб в Ираке", - отметил источник.