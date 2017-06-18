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    Cаудовская береговая охрана открыла огонь по иранским лодкам, один человек погиб

    Тегеран устанавливает, имело ли место пересечение границы с Саудовской Аравией© Courtesy İmage

    Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Береговая охрана Саудовской Аравии открыла огонь по иранским рыбацким лодкам в Персидском заливе, убив одного рыбака.

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, две рыбацкие лодки сошли с курса из-за больших волн.

    Военные, не установив, пересекли ли суда границы, открыли огонь.

    Иранская сторона заявила, что действия охраны были недопустимы. В настоящий момент Тегеран устанавливает, имело ли место пересечение границы с Саудовской Аравией.

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