Cаудовская береговая охрана открыла огонь по иранским лодкам, один человек погиб

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Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Береговая охрана Саудовской Аравии открыла огонь по иранским рыбацким лодкам в Персидском заливе, убив одного рыбака.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, две рыбацкие лодки сошли с курса из-за больших волн.

Военные, не установив, пересекли ли суда границы, открыли огонь.

Иранская сторона заявила, что действия охраны были недопустимы. В настоящий момент Тегеран устанавливает, имело ли место пересечение границы с Саудовской Аравией.