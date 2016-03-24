Cаудовская Аравия намерена развивать индустрию хаджа в связи с падением цен на нефть

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Индустрия хаджа является вторым по важности сектором Саудовской Аравии после нефтяного, однако королевство намерено реструктуризировать ее в связи с падением цен на нефть, сделав ее лидирующей. Как передает Report со ссылкой на РИА новости, об этом пишет сегодня саудовская Saudi Gazzete.

Туристический сектор ежегодно приносит около 85 миллиардов саудовских риалов дохода. 45 из них приходится на хадж. Ежегодно Саудовская Аравия принимает два миллиона паломников, что способствует появлению чуть менее 100 тысяч рабочих мест.

В связи с тем, что на данный момент в Мекке ведутся работы по расширению мечети, доходы от хаджа немного снизились. Однако власти королевства ожидают, что после завершения реконструкции паломничество будет приносить 57 миллиардов риалов, а в целом в ближайшие несколько лет ожидается рост туристического сектора на 35 миллиардов риалов.

Тем не менее, еще одной проблемой является существенная разница между Меккой и Мединой в количестве размещаемых паломников. Если первая может разместить одновременно более 12 миллионов человек, то вторая – только 230 тысяч.