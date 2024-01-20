ЦАР и ОАЭ подписали соглашение о постройке нового аэропорта в Банги

Власти Центральноафриканской Республики (ЦАР) и представители Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) подписали соглашение о строительстве нового аэропорта в Банги.

Власти Центральноафриканской Республики (ЦАР) и представители Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) подписали соглашение о строительстве нового аэропорта в Банги.

Как передает Report, об этом сообщает радиостанция RFI.

"Делегация БРИКС только что завершила многодневный визит в Банги… Самый впечатляющий (подписанный документ)… касается строительства нового аэропорта в центральноафриканской столице при финансировании Объединенных Арабских Эмиратов", - указывает радиостанция.

Отмечается, что власти ЦАР предоставят под строительство нового аэропорта 300 гектаров земли, при этом эмиратский консорциум выделит 200 млн долларов на строительство. Предполагается, что будет построен аэропорт с шестью взлетно-посадочными полосами, пассажирским и грузовым терминалами, складами, офисными и административными зданиями, торговым центром и пятизвездочными отелями.