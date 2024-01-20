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ЦАР и ОАЭ подписали соглашение о постройке нового аэропорта в Банги

ЦАР и ОАЭ подписали соглашение о постройке нового аэропорта в Банги Власти Центральноафриканской Республики (ЦАР) и представители Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) подписали соглашение о строительстве нового аэропорта в Банги.
Другие страны
20 января 2024 г. 10:51
ЦАР и ОАЭ подписали соглашение о постройке нового аэропорта в Банги

Власти Центральноафриканской Республики (ЦАР) и представители Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) подписали соглашение о строительстве нового аэропорта в Банги.

Как передает Report, об этом сообщает радиостанция RFI.

"Делегация БРИКС только что завершила многодневный визит в Банги… Самый впечатляющий (подписанный документ)… касается строительства нового аэропорта в центральноафриканской столице при финансировании Объединенных Арабских Эмиратов", - указывает радиостанция.

Отмечается, что власти ЦАР предоставят под строительство нового аэропорта 300 гектаров земли, при этом эмиратский консорциум выделит 200 млн долларов на строительство. Предполагается, что будет построен аэропорт с шестью взлетно-посадочными полосами, пассажирским и грузовым терминалами, складами, офисными и административными зданиями, торговым центром и пятизвездочными отелями.

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Версия на английском языке Central African Republic, UAE ink agreement to build new airport in Bangui

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