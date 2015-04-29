Посол ЕС в США: Cанкции в отношении России сохранятся как минимум до конца 2015 года

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Санкции в отношении России будут оставаться в силе до полного выполнения минских договоренностей. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение во вторник на встрече с корреспондентами и редакторами бюро агентства Bloomberg в Вашингтоне озвучил посол Евросоюза в США Дэвид О'Салливан.

"В марте Совет Европы дал ясно понять, что санкции сохранятся до полного выполнения минских договоренностей, - напомнил дипломат. - Оценить, полностью ли реализованы минские договоренности, невозможно до конца года".

Ранее в ходе совместной пресс-конференции в Варшаве премьер-министр Польши Ева Копач и канцлер ФРГ Ангела Меркель заявили, что Европейский союз рассмотрит в июле вопрос о судьбе санкций против России и примет решение, исходя из ситуации на Украине.

"Нам нужно принять решение в июне. Но, по моему мнению, в марте Совет Европы уже четко изложил свою позицию, согласно которой санкции останутся до того момента, когда договоренности будут выполнены", - заключил О'Салливан.