Cанду: Россия погрузила Молдову во тьму

Российские атаки по Украине вызвали проблемы с электроснабжением Молдовы, сообщает Report со ссылкой на УНИАН.

Российские атаки по Украине вызвали проблемы с электроснабжением Молдовы, сообщает Report со ссылкой на УНИАН.

"После бомбардировки Россией украинской энергосистемы в течение последнего часа у нас массовые отключения электроэнергии. Повторяется ситуация 15 ноября", - заявил вице-премьер Молдовы Андрей Спыну.

Он добавил, что оператор сети занимается восстановлением работы электросети. По некоторым данным, свет исчез в отдельных районах Кишинева, Бельцах, Комрате, Хынчешта, а также в Приднестровье.

В свою очередь президент Молдовы Майя Санду в Facebook написала, что невозможно доверять режиму России, который убивает одних людей и оставляет других без света и тепла: "Россия погрузила Молдову во тьму. Война России в Украине убивает людей, разрушает жилые дома и энергетическую инфраструктуру...Как бы ни было трудно сейчас, наш единственный путь, будущий путь Молдовы должен быть в направлении свободного мира".

Посол России в Молдове Олег Васнецов был вызван в МИД страны в связи с отключением электроэнергии в республике. Российскому дипломату был выражен протест в связи с бомбардировками инфраструктурных объектов Украины, которые повлекли за собой сбои поставок энергии в Молдову.

