Cамую высокую в мире телебашню закрыли из-за коронавируса

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Самая высокая в мире телебашня Tokyo Skytree, расположенная в Токио, будет закрыта для посетителей на неопределенное время из-за угрозы распространения нового коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила ее управляющая компания.

В официальном заявлении отмечается, что время открытия для посетителей этого крайне популярного туристического объекта будет определяться "с осторожностью и в зависимости от ситуации".

В настоящее время в Японии по решению правительства по меньшей мере до 20 марта закрыты все государственные музеи и театры. Частный бизнес в основном также последовал этому примеру. В частности, из-за угрозы заражения новым коронавирусом приостановил спектакли традиционный театр "Кабуки" в центре Токио, где все роли исполняют мужчины. Не работает и популярный театр мюзиклов "Такарадзука" с женским актерским составом. Закрыто также большинство кинотеатров.

Tokyo Skytree высотой 634 метров занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая в мире телекоммуникационная башня.