Cамолет с Клинтон на борту совершил экстренную посадку в Нью-Йорке

Самолет с экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон на борту, летевший из Нью-Йорка в Вашингтон, был вынужден вернуться обратно из-за неисправности.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

По данным телеканала, самолет авиакомпании American Airlines вернулся в аэропорт Нью-Йорка в 15.15 после того, как один из сотрудников заметил неисправность.

По словам пилотов, отдалившись на несколько километров от терминала аэропорта, самолет начало трясти. Сотрудник аэропорта заметил дым и нашел металлический обломок взлетевшей машины.

Пассажиры, летевшие этим рейсом, смогли вылететь в Вашингтон другим самолетом и прибыли в столицу в 16.45.