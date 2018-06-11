Cамолет компании United Airlines совершил вынужденную посадку в Ирландии

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Самолет компании United Airlines, осуществлявший рейс UA971 из Рима в Чикаго, совершил в понедельник посадку в ирландском городе Шэннон в связи с "опасениями в сфере безопасности".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, пассажиров попросили покинуть самолет. В данный момент сотрудники правоохранительных органов обыскивают воздушное судно, а также досматривают пассажиров "в связи с поступившим сообщением". Какие именно опасения есть у полиции и что именно она ищет, не уточняется.