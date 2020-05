В Пенджабе разбился индийский МиГ-29

Самолет индийских ВВС МиГ-29 потерпел крушение в провинции Пенджаб.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает телеканал India TV.

"Самолет ВВС Индии потерпел крушение в Пенджабе. Согласно последним сообщениям, пилоты находятся в безопасности", - говорится в сообщении телеканала.

По данным телеканала, разбившийся самолет - это истребитель МиГ-29.

Согласно фотографиям с места происшествия, распространившихся в индийских СМИ, самолет упал на поле.

ВВС Индии официально еще не подтвердили эту информацию.

Yes, its #MiG29(UPG) fighter jet which crashed duringa routine sortie & had taken off from Adampur base near Jalandhar, pilot safe informs @IAF_MCC #Punjab pic.twitter.com/Ilktsio5gW