Cамой популярной публикацией в Twitter за год стал твит Обамы

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Твит экс-президента США Барака Обамы получил больше всего лайков в Twitter в этом году.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

В десятку твитов, которыми поделилось больше всего пользователей, Обама попал три раза. Также два его твита вошли в десятку тех, которые больше остальных "понравились" пользователям.

Твит Обамы от 13 августа получил почти 4,6 млн лайков, его ретвитнули более 1,7 млн раз. Обама написал, что "никто не рождается ненавидимым другим человеком из-за своего цвета кожи, происхождения или религии".

Также в топ Twitter вошли твиты певицы Арианы Гранде и группы Linkin Park.

Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп не попал в топ-10 популярных твитов, несмотря на свою активность в Twitter.

Тем не менее, Трамп стал самым упоминаемым в Twitter выбранным должностным лицом в мире.