Cамое большое падение ВВП среди стран ЕC зафиксировано в Польше

По итогам четвертого квартала 2022 года объем валового внутреннего продукта (ВВП) Польши сократился на 2,4% по сравнению с показателем за третий квартал того же года. Ни одна из стран Евросоюза (ЕС), по которым имеются статистические данные, не столкнулас

По итогам четвертого квартала 2022 года объем валового внутреннего продукта (ВВП) Польши сократился на 2,4% по сравнению с показателем за третий квартал того же года. Ни одна из стран Евросоюза (ЕС), по которым имеются статистические данные, не столкнулась за этот период времени с аналогичным падением экономики/

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

«По сравнению с третьим кварталом ВВП Польши сократился на 2,4 процента. Из 15 стран ЕС, по которым имеются такие данные, ни одна из них не зафиксировала в этот период такого спада экономической активности», — говорится в материале.

При этом по сравнению с первым кварталом 2021-го экономика страны выросла на 0,3%. Положительная динамика объясняется завершением так называемых «сезонных» факторов. Однако и эти показатели не дотягивают до уровня соседних с Польшей государств, включая Венгрию и Чехию, уточняется в статье.