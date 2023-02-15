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Cамое большое падение ВВП среди стран ЕC зафиксировано в Польше

Cамое большое падение ВВП среди стран ЕC зафиксировано в Польше По итогам четвертого квартала 2022 года объем валового внутреннего продукта (ВВП) Польши сократился на 2,4% по сравнению с показателем за третий квартал того же года. Ни одна из стран Евросоюза (ЕС), по которым имеются статистические данные, не столкнулас
Другие страны
15 февраля 2023 г. 18:37
Cамое большое падение ВВП среди стран ЕC зафиксировано в Польше

По итогам четвертого квартала 2022 года объем валового внутреннего продукта (ВВП) Польши сократился на 2,4% по сравнению с показателем за третий квартал того же года. Ни одна из стран Евросоюза (ЕС), по которым имеются статистические данные, не столкнулась за этот период времени с аналогичным падением экономики/

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

«По сравнению с третьим кварталом ВВП Польши сократился на 2,4 процента. Из 15 стран ЕС, по которым имеются такие данные, ни одна из них не зафиксировала в этот период такого спада экономической активности», — говорится в материале.

При этом по сравнению с первым кварталом 2021-го экономика страны выросла на 0,3%. Положительная динамика объясняется завершением так называемых «сезонных» факторов. Однако и эти показатели не дотягивают до уровня соседних с Польшей государств, включая Венгрию и Чехию, уточняется в статье.

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