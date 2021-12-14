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Cаммит G7 пройдет в замке Эльмау в июне 2022 года

Cаммит G7 пройдет в замке Эльмау в июне 2022 года Встреча лидеров стран "семерки" под председательством Германии в 2022 году планируется на 26-28 июня в замке Эльмау рядом с городом Гармиш-Патенкирхен - там саммит уже проходил в 2015 году.
Другие страны
14 декабря 2021 г. 17:33
Cаммит G7 пройдет в замке Эльмау в июне 2022 года

Встреча лидеров стран "семерки" под председательством Германии в 2022 году планируется на 26-28 июня в замке Эльмау рядом с городом Гармиш-Патенкирхен - там саммит уже проходил в 2015 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер.

"Мы рады, что весь мир опять приедет в Баварию", - сказал политик.

Группа семи (G7) - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Основные цели - поиск решений глобальных политических и социальных проблем. В формате "семерки" организация существовала в 1976-1997 годах. После присоединения России объединение получило название Группа восьми. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях между РФ и Западом организация приняла решение вернуться к формату "семерки".

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Версия на английском языке G7 summit to take place in Elmau Castle in June 2022

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