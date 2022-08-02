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Cайт администрации главы Тайваня подвергся кибератаке

Cайт администрации главы Тайваня подвергся кибератаке Сайт администрации главы Тайваня Цай Инвэнь во вторник подвергся кибератаке и временно перестал функционировать.
Другие страны
2 августа 2022 г. 15:51
Cайт администрации главы Тайваня подвергся кибератаке

Сайт администрации главы Тайваня Цай Инвэнь во вторник подвергся кибератаке и временно перестал функционировать.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters.

По его данным, работа сайта была возобновлена.

Однако англоязычная и тайваньская версии сайта не работают при попытке перейти на страницу.

По данным тайваньских СМИ, американская делегация во главе со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси планирует приземлиться в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером.

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