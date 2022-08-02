Cайт администрации главы Тайваня подвергся кибератаке

Сайт администрации главы Тайваня Цай Инвэнь во вторник подвергся кибератаке и временно перестал функционировать.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters.
По его данным, работа сайта была возобновлена.
Однако англоязычная и тайваньская версии сайта не работают при попытке перейти на страницу.
По данным тайваньских СМИ, американская делегация во главе со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси планирует приземлиться в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером.