О нас

ЦАХАЛ заявила о завершении ликвидации инфраструктуры ХАМАС на севере Газы

ЦАХАЛ заявила о завершении ликвидации инфраструктуры ХАМАС на севере Газы Израильские военные завершили демонтаж военных структур радикального палестинского движения ХАМАС в северной части сектора Газа.
Другие страны
7 января 2024 г. 07:17
ЦАХАЛ заявила о завершении ликвидации инфраструктуры ХАМАС на севере Газы

Израильские военные завершили демонтаж военных структур радикального палестинского движения ХАМАС в северной части сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на ежевечернем брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Мы завершили демонтаж структур ХАМАС на севере сектора Газа и продолжим углублять это достижения и укреплять заграждение и оборонительные сооружения на границе", - сообщил он.

По словам представителя армии, теперь израильские военные "сосредоточены на ликвидации ХАМАС в центральной и южной частях сектора Газа". "Мы будем делать это, используя иные методы, основательно и на основе уроков, которые мы извлекли в ходе боевых действий к настоящему моменту", - отметил он.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İsrail Qəzzanın şimalında HƏMAS-ı məhv etdiyini açıqlayıb

Самое читаемое

Названа ​​прибыль Азербайджана от экспорта карбамида
Названа ​​прибыль Азербайджана от экспорта карбамида
1 января 2024 г. 09:42
Украина вышла из соглашения СНГ о системе документальной шифрованной связи
Украина вышла из соглашения СНГ о системе документальной шифрованной связи
3 января 2024 г. 15:53
Зиря расстался с украинским нападающим
"Зиря" расстался с украинским нападающим
4 января 2024 г. 09:34
Шольц посетил затопленные после мощных ливней в ФРГ территории
Шольц посетил затопленные после мощных ливней в ФРГ территории
31 декабря 2023 г. 18:07
Японские сейсмологи ошибочно объявили о новом мощном землетрясении
Японские сейсмологи ошибочно объявили о новом мощном землетрясении
1 января 2024 г. 18:56
В Нью-Йорке выросло число заразившихся новым вариантом коронавируса
ФотоВ Нью-Йорке выросло число заразившихся новым вариантом коронавируса
3 января 2024 г. 07:47
На фоне развивающегося кризиса в сфере недвижимости в Китае решили обуздать кредитный риск
На фоне развивающегося кризиса в сфере недвижимости в Китае решили обуздать кредитный риск
4 января 2024 г. 15:52
В Сураханском районе Баку автомобиль сбил 18-летнюю девушку
В Сураханском районе Баку автомобиль сбил 18-летнюю девушку
5 января 2024 г. 08:04
Паралимпиец Писториус освобожден из тюрьмы
Паралимпиец Писториус освобожден из тюрьмы
5 января 2024 г. 15:00
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
6 января 2024 г. 16:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi