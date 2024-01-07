ЦАХАЛ заявила о завершении ликвидации инфраструктуры ХАМАС на севере Газы

Израильские военные завершили демонтаж военных структур радикального палестинского движения ХАМАС в северной части сектора Газа.
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"Мы завершили демонтаж структур ХАМАС на севере сектора Газа и продолжим углублять это достижения и укреплять заграждение и оборонительные сооружения на границе", - сообщил он.
По словам представителя армии, теперь израильские военные "сосредоточены на ликвидации ХАМАС в центральной и южной частях сектора Газа". "Мы будем делать это, используя иные методы, основательно и на основе уроков, которые мы извлекли в ходе боевых действий к настоящему моменту", - отметил он.
Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.
Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.