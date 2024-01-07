ЦАХАЛ заявила о завершении ликвидации инфраструктуры ХАМАС на севере Газы

Израильские военные завершили демонтаж военных структур радикального палестинского движения ХАМАС в северной части сектора Газа.

Израильские военные завершили демонтаж военных структур радикального палестинского движения ХАМАС в северной части сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на ежевечернем брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Мы завершили демонтаж структур ХАМАС на севере сектора Газа и продолжим углублять это достижения и укреплять заграждение и оборонительные сооружения на границе", - сообщил он.

По словам представителя армии, теперь израильские военные "сосредоточены на ликвидации ХАМАС в центральной и южной частях сектора Газа". "Мы будем делать это, используя иные методы, основательно и на основе уроков, которые мы извлекли в ходе боевых действий к настоящему моменту", - отметил он.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.