ЦАХАЛ заявил о ликвидации отряда вооруженных радикалов на юге сектора Газа

Израильские военные ликвидировали отряд вооруженных радикалов в ходе операции в районе Рафаха на юге сектора Газа и обнаружили шахты подземных туннелей в Телль-эс-Султане к западу от этого города.

Израильские военные ликвидировали отряд вооруженных радикалов в ходе операции в районе Рафаха на юге сектора Газа и обнаружили шахты подземных туннелей в Телль-эс-Султане к западу от этого города.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба армии Израиля (ЦАХАЛ).

Согласно информации, в ходе "оперативной деятельности" в районе Рафаха армейский летательный аппарат "выявил отряд вооруженных террористов, двигавшийся в сторону войск", который впоследствии был ликвидирован.

Кроме того, израильские подразделения "обнаружили и ликвидировали террористические объекты" в этом районе, включая "готовые к стрельбе минометные установки".

Израильские военные также "обнаружили и нейтрализовали" шахты туннелей и "подземную инфраструктуру" в районе Телль-эс-Султан к западу от Рафаха в южной части анклава, говорится в сообщении. Отмечается, что помимо этого в центральной части сектора Газа "войска провели рейды на многочисленные военные структуры", в ходе которых было обнаружено большое количество различных видов вооружений.