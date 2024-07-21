О нас

ЦАХАЛ заявил о ликвидации отряда вооруженных радикалов на юге сектора Газа

ЦАХАЛ заявил о ликвидации отряда вооруженных радикалов на юге сектора Газа Израильские военные ликвидировали отряд вооруженных радикалов в ходе операции в районе Рафаха на юге сектора Газа и обнаружили шахты подземных туннелей в Телль-эс-Султане к западу от этого города.
Другие страны
21 июля 2024 г. 13:16
ЦАХАЛ заявил о ликвидации отряда вооруженных радикалов на юге сектора Газа

Израильские военные ликвидировали отряд вооруженных радикалов в ходе операции в районе Рафаха на юге сектора Газа и обнаружили шахты подземных туннелей в Телль-эс-Султане к западу от этого города.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба армии Израиля (ЦАХАЛ).

Согласно информации, в ходе "оперативной деятельности" в районе Рафаха армейский летательный аппарат "выявил отряд вооруженных террористов, двигавшийся в сторону войск", который впоследствии был ликвидирован.

Кроме того, израильские подразделения "обнаружили и ликвидировали террористические объекты" в этом районе, включая "готовые к стрельбе минометные установки".

Израильские военные также "обнаружили и нейтрализовали" шахты туннелей и "подземную инфраструктуру" в районе Телль-эс-Султан к западу от Рафаха в южной части анклава, говорится в сообщении. Отмечается, что помимо этого в центральной части сектора Газа "войска провели рейды на многочисленные военные структуры", в ходе которых было обнаружено большое количество различных видов вооружений.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İsrail ordusu Qəzza zolağının cənubunda bir qrup silahlı radikalı məhv etdiyini açıqlayıb

Самое читаемое

Узра Зея: Мир между Азербайджаном и Арменией важен для развития Южного Кавказа
Узра Зея: Мир между Азербайджаном и Арменией важен для развития Южного Кавказа
18 июля 2024 г. 11:54
Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент
Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент
18 июля 2024 г. 11:59
Новак: В рамках Север-Юг между Астара и Решт будет построена железная дорога
Новак: В рамках "Север-Юг" между Астара и Решт будет построена железная дорога
17 июля 2024 г. 09:33
Представитель армии США будет работать в Минобороны Армении
Представитель армии США будет работать в Минобороны Армении
18 июля 2024 г. 10:57
Эрдоган: Признание двух государств - условие для урегулирования на Кипре
Эрдоган: Признание двух государств - условие для урегулирования на Кипре
20 июля 2024 г. 14:12
Первый рейс танкера Зангилан состоялся в туркменский порт Аладжа
Первый рейс танкера "Зангилан" состоялся в туркменский порт Аладжа
17 июля 2024 г. 10:49
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
19 июля 2024 г. 21:06
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
17 июля 2024 г. 12:58
СМИ: После покушения на Трампа у Байдена есть шанс достойно уйти в отставку
СМИ: После покушения на Трампа у Байдена есть шанс достойно уйти в отставку
14 июля 2024 г. 17:50
Президент Азербайджана: Ради мира и освобождения наших территорий мне пришлось отбросить все свои личные эмоции
Президент Азербайджана: Ради мира и освобождения наших территорий мне пришлось отбросить все свои личные эмоции
20 июля 2024 г. 19:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi