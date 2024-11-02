ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира ракетного подразделения "Хезболлах"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командира ракетного подразделения "Насер" ливанского движения "Хезболлах".

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командира ракетного подразделения "Насер" ливанского движения "Хезболлах".

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Истребитель ВВС Израиля нанес точечный удар по району Джуайя на юге Ливана и ликвидировал командира ракетного подразделения "Насер" (движения - ред.) "Хезболлах", террориста Джафара Хадера Фаура, а также командира по управлению системами беспилотников этого подразделения", - говорится в сообщении.

Напомним, что 23 сентября Израиль начал операцию "Стрелы севера" против формирований организации "Хезболлах" в Ливане, в ходе которой наносит массированные удары по ее военным объектам. Заявленная цель - создание безопасных условий в северных приграничных районах еврейского государства, чтобы туда могли вернуться десятки тысяч жителей. В ночь на 1 октября израильская армия объявила о проведении наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.