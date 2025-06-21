О нас

ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира бригады БПЛА ВВС КСИР Ирана

ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира бригады БПЛА ВВС КСИР Ирана Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации военно-воздушными силами страны командира второй бригады БПЛА ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Аминпура Джудаки.
Другие страны
21 июня 2025 г. 09:08
ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира бригады БПЛА ВВС КСИР Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации военно-воздушными силами страны командира второй бригады БПЛА ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Аминпура Джудаки.

Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

"ВВС Израиля нанесли удар и уничтожили Аминпура Джудаки, командира второй бригады БПЛА ВВС КСИР", - гласит заявление ЦАХАЛ.

Отмечается, что Джудаки занял должность после ликвидации силами ЦАХАЛ бывшего командира второй бригады БПЛА ВВС КСИР Тахера Пура 13 июня и курировал "сотни" атак БПЛА на израильскую территорию из района Ахваза на юго-западе Ирана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке IDF says IRGC drone brigade commander killed
Версия на азербайджанском языке İsrail Müdafiə Qüvvələri "Sepah"ın komandirini öldürüb

Экслюзивные новости

МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
20 июня 2025 г. 16:39
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
20 июня 2025 г. 14:15
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
19 июня 2025 г. 13:59
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
17 июня 2025 г. 17:47
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
17 июня 2025 г. 17:12
IFC разрабатывает механизм обеспечения бизнес-кредитов под залог имущества в Азербайджане
IFC разрабатывает механизм обеспечения бизнес-кредитов под залог имущества в Азербайджане
17 июня 2025 г. 16:31
Названа дата открытия Азербайджанского квартала в Кахраманмараше
Названа дата открытия Азербайджанского квартала в Кахраманмараше
17 июня 2025 г. 15:08
Региональный менеджер IFC: У Азербайджана есть потенциал стать региональным транзитно-транспортным узлом - ИНТЕРВЬЮ
Региональный менеджер IFC: У Азербайджана есть потенциал стать региональным транзитно-транспортным узлом - ИНТЕРВЬЮ
17 июня 2025 г. 13:27
Айбек Смадияров: Казахстан благодарен Азербайджану за содействие в эвакуации казахстанцев из Ирана - ЭКСКЛЮЗИВ
Айбек Смадияров: Казахстан благодарен Азербайджану за содействие в эвакуации казахстанцев из Ирана - ЭКСКЛЮЗИВ
16 июня 2025 г. 12:22
В бакинском аэропорту обеспечена безопасность всех пассажиров, включая граждан РФ армянского происхождения
В бакинском аэропорту обеспечена безопасность всех пассажиров, включая граждан РФ армянского происхождения
13 июня 2025 г. 21:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi