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ЦАХАЛ заявил об уничтожении вооруженных радикалов в боях в Газе

ЦАХАЛ заявил об уничтожении вооруженных радикалов в боях в Газе Израильские войска ликвидировали нескольких вооруженных радикалов в ходе рейдов и операций на юге и в центре сектора Газа.
Другие страны
8 сентября 2024 г. 16:15
ЦАХАЛ заявил об уничтожении вооруженных радикалов в боях в Газе

Израильские войска ликвидировали нескольких вооруженных радикалов в ходе рейдов и операций на юге и в центре сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

"Войска продолжают оперативную деятельность в южной и центральной частях сектора Газа", - говорится в заявлении. В районе города Рафах на юге палестинского анклава военнослужащие "уничтожили ряд террористов", "провели целенаправленные рейды на террористические объекты", а также "обнаружили большое количество оружия", продолжили в пресс-службе.

Кроме того, "за сутки войска уничтожили нескольких террористов, представлявших угрозу для военнослужащих", в центральной части сектора, добавили в ведомстве.

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