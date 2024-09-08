ЦАХАЛ заявил об уничтожении вооруженных радикалов в боях в Газе

Израильские войска ликвидировали нескольких вооруженных радикалов в ходе рейдов и операций на юге и в центре сектора Газа.

Израильские войска ликвидировали нескольких вооруженных радикалов в ходе рейдов и операций на юге и в центре сектора Газа.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

"Войска продолжают оперативную деятельность в южной и центральной частях сектора Газа", - говорится в заявлении. В районе города Рафах на юге палестинского анклава военнослужащие "уничтожили ряд террористов", "провели целенаправленные рейды на террористические объекты", а также "обнаружили большое количество оружия", продолжили в пресс-службе.

Кроме того, "за сутки войска уничтожили нескольких террористов, представлявших угрозу для военнослужащих", в центральной части сектора, добавили в ведомстве.