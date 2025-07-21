ЦАХАЛ заявил об уничтожении военной инфраструктуры хуситов в порту Ходейда

Армия обороны Израиля заявляет, что ее авиаудары по йеменскому порту Ходейда уничтожили военную инфраструктуру режима хуситов.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении военной инфраструктуры йеменских хуситов ударами с воздуха по порту Ходейда.

Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ.

В число целей входили "инженерное оборудование, используемое для восстановления портовой инфраструктуры, топливные резервуары и суда, используемые для военной деятельности и [атак] против Государства Израиль и судов в морском районе вблизи порта", - сообщает военное ведомство.

Израиль несколько раз наносил удары по порту Ходейда в ответ на ракетные и атаки дронов хуситов. ЦАХАЛ заявляет, что хуситы используют этот порт для террористической деятельности, в том числе для импорта оружия из Ирана.

"Армия обороны Израиля выявила продолжающуюся деятельность и попытки сил режима хуситов восстановить террористическую инфраструктуру в порту; поэтому были нанесены удары по компонентам, используемым для продвижения этой деятельности", - заявляют военные.