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ЦАХАЛ заявил об уничтожении военной инфраструктуры хуситов в порту Ходейда

ЦАХАЛ заявил об уничтожении военной инфраструктуры хуситов в порту Ходейда Армия обороны Израиля заявляет, что ее авиаудары по йеменскому порту Ходейда уничтожили военную инфраструктуру режима хуситов.
Другие страны
21 июля 2025 г. 12:45
ЦАХАЛ заявил об уничтожении военной инфраструктуры хуситов в порту Ходейда

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении военной инфраструктуры йеменских хуситов ударами с воздуха по порту Ходейда.

Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ.

В число целей входили "инженерное оборудование, используемое для восстановления портовой инфраструктуры, топливные резервуары и суда, используемые для военной деятельности и [атак] против Государства Израиль и судов в морском районе вблизи порта", - сообщает военное ведомство.

Израиль несколько раз наносил удары по порту Ходейда в ответ на ракетные и атаки дронов хуситов. ЦАХАЛ заявляет, что хуситы используют этот порт для террористической деятельности, в том числе для импорта оружия из Ирана.

"Армия обороны Израиля выявила продолжающуюся деятельность и попытки сил режима хуситов восстановить террористическую инфраструктуру в порту; поэтому были нанесены удары по компонентам, используемым для продвижения этой деятельности", - заявляют военные.

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Версия на английском языке IDF destroys Houthi military infrastructure in Hodeida port strikes
Версия на азербайджанском языке İsrail husilərə məxsus hərbi infrastrukturu məhv edib

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