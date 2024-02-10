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ЦАХАЛ заявил об уничтожении террористических отрядов в секторе Газа

ЦАХАЛ заявил об уничтожении террористических отрядов в секторе Газа Израильские военные за минувшие сутки уничтожили несколько террористических отрядов в ходе боев в секторе Газа.
Другие страны
10 февраля 2024 г. 14:09
ЦАХАЛ заявил об уничтожении террористических отрядов в секторе Газа

Израильские военные за минувшие сутки уничтожили несколько террористических отрядов в ходе боев в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Войска продолжают интенсивные действия в Хан-Юнисе, а также в северной и центральной частях сектора Газа", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в Хан-Юнисе за последние сутки израильские военные уничтожили несколько террористических отрядов: "Военные уничтожают террористов, обнаруживают большое количество оружия, параллельно ВВС продолжают наносить удары по террористическим объектам".

Еще один вооруженный террористический отряд был обнаружен и уничтожен в центральной части Газы, сообщили в ЦАХАЛ.

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