ЦАХАЛ заявил об уничтожении террористических отрядов в секторе Газа

Израильские военные за минувшие сутки уничтожили несколько террористических отрядов в ходе боев в секторе Газа.

Израильские военные за минувшие сутки уничтожили несколько террористических отрядов в ходе боев в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Войска продолжают интенсивные действия в Хан-Юнисе, а также в северной и центральной частях сектора Газа", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в Хан-Юнисе за последние сутки израильские военные уничтожили несколько террористических отрядов: "Военные уничтожают террористов, обнаруживают большое количество оружия, параллельно ВВС продолжают наносить удары по террористическим объектам".

Еще один вооруженный террористический отряд был обнаружен и уничтожен в центральной части Газы, сообщили в ЦАХАЛ.