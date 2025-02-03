ЦАХАЛ заявил об уничтожении оружейных складов "Хезболлах" на юге Ливана

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружили и уничтожили несколько складов с оружием шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана.

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружили и уничтожили несколько складов с оружием движения "Хезболлах" на юге Ливана.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"769-я и 7-я бригады продолжают оборонительные действия на юге Ливана в соответствии с договоренностями между Израилем и Ливаном и для сохранения оперативных достижений в этом районе. В последние дни войска прочесали этот район для устранения угроз и демонтажа террористической инфраструктуры "Хезболлах". Войска 769-й бригады обнаружили несколько складов оружия, содержащих минометные снаряды, ракеты, реактивные снаряды, взрывчатые вещества, огнестрельное оружие и большое количество военной техники. Все оружие было конфисковано, а склады уничтожены", - говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что солдаты также уничтожили нескольких террористов "Хезболлах" в этом районе, а также задержали подозреваемых, которые представляли угрозу для войск.