ЦАХАЛ за девять месяцев уничтожили или задержали в Газе 14 тыс. радикалов

Израильские военные за девять месяцев операции в секторе Газа уничтожили или задержали порядка 14 тыс. палестинских радикалов.

Израильские военные за девять месяцев операции в секторе Газа уничтожили или задержали порядка 14 тыс. палестинских радикалов.

Как передает Report, об этом заявила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

"Сухопутные, военно-воздушные и военно-морские силы Армии обороны Израиля действуют в секторе Газа уже 263 дня с целью достижения целей войны. Войска уничтожили и задержали почти 14 тыс. террористов. Среди уничтоженных террористов шесть командиров бригад, более 20 командиров батальонов и примерно 150 командиров рот", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что "к настоящему моменту Армия обороны Израиля атаковала с воздуха примерно 37 тыс. целей внутри сектора Газа и более 25 тыс. объектов террористической инфраструктуры и пусковых установок".