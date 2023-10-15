ЦАХАЛ заявил об уничтожении центров командования ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении авиаудара по центрам командования ХАМАС в секторе Газа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении авиаудара по центрам командования ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Report , соответствующая публикация размещена в Telegram-канале ЦАХАЛ.

"В течение дня Армия обороны Израиля продолжала наносить удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа… Среди целей, по которым были нанесены удары — террористы, центры оперативного командования и десятки минометных пусковых установок", - говорится в сообщении.

Речь идет об уничтожении также нескольких бойцов движения ХАМАС, которых обнаружили выходящими из подземных тоннелей. Также был нанесен удар по самому тоннелю.