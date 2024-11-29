ЦАХАЛ заявил об ударе по ракетной установке "Хезболлах" в Ливане

Израильские военные нанесли удар с воздуха на территорию на юге Ливана, где было зафискировано "перемещение ракетной установки".
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Некоторое время назад на юге Ливана была зафиксирована террористическая деятельность и перемещение мобильной ракетной установки "Хезболлах". Угроза была предотвращена ударом ВВС Израиля", - говорится в заявлении.
В армейской пресс-службе отметили, что подразделения ЦАХАЛ "дислоцированы на юге Ливана" и "будут активно пресекать любые нарушения соглашения о прекращении огня".
Соглашение о первом с начала боевых действий в октябре 2023 года перемирии между Израилем и Ливаном вступило в силу утром 27 ноября.