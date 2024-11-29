О нас

ЦАХАЛ заявил об ударе по ракетной установке "Хезболлах" в Ливане

ЦАХАЛ заявил об ударе по ракетной установке "Хезболлах" в Ливане Израильские военные нанесли удар с воздуха на территорию на юге Ливана, где было зафискировано "перемещение ракетной установки".
Другие страны
29 ноября 2024 г. 20:26
ЦАХАЛ заявил об ударе по ракетной установке Хезболлах в Ливане

Израильские военные нанесли удар с воздуха на территорию на юге Ливана, где было зафискировано "перемещение ракетной установки".

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Некоторое время назад на юге Ливана была зафиксирована террористическая деятельность и перемещение мобильной ракетной установки "Хезболлах". Угроза была предотвращена ударом ВВС Израиля", - говорится в заявлении.

В армейской пресс-службе отметили, что подразделения ЦАХАЛ "дислоцированы на юге Ливана" и "будут активно пресекать любые нарушения соглашения о прекращении огня".

Соглашение о первом с начала боевых действий в октябре 2023 года перемирии между Израилем и Ливаном вступило в силу утром 27 ноября.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке IDF reports strike on Hezbollah rocket launcher in Lebanon

Экслюзивные новости

Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
28 ноября 2024 г. 17:19
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
28 ноября 2024 г. 13:28
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
20 ноября 2024 г. 17:26
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
20 ноября 2024 г. 17:19
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
20 ноября 2024 г. 17:14
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
20 ноября 2024 г. 16:27
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
20 ноября 2024 г. 13:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi