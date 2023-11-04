ЦАХАЛ заявил об ударе ХАМАС по гуманитарному коридору в секторе Газа

Израильские военные зафиксировали удар со стороны палестинской радикальной организации ХАМАС по гуманитарному коридору в секторе Газа, созданному для эвакуации гражданского населения из зоны боевых действий.

Израильские военные зафиксировали удар со стороны палестинской радикальной организации ХАМАС по гуманитарному коридору в секторе Газа, созданному для эвакуации гражданского населения из зоны боевых действий.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, ранее израильские военные на арабском языке оповестили население анклава о том, что с 13:00 до 16:00 по местному времени трасса Салах-ад-Дин будет открыта для выезда мирных жителей из северной части сектора в южную ради их безопасности.

"Террористическая организация ХАМАС воспользовалась гуманитарным окном, которое Армия обороны Израиля предоставила жителям сектора Газа для продвижения на юг, и террористы обстреляли из минометов и противотанковыми ракетами войска Армии обороны Израиля, которые прибыли в этот район и принимали меры для открытия этого пути", - говорится в сообщении.

По данным армии, с израильской стороны сообщений о пострадавших не поступало. "Этот инцидент еще раз доказывает, что ХАМАС эксплуатирует население Газы и мешает ему действовать в интересах собственной безопасности", - полагают израильские военные.