ЦАХАЛ заявил об авиаударах по военным объектам в Ливане

Израильские ВВС нанесли удары по нескольким военным объектам в Ливане, принадлежащим шиитской организации "Хезболлах".

Израильские ВВС нанесли удары по нескольким военным объектам в Ливане, принадлежащим шиитской организации "Хезболлах".

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Среди целей названы объекты военной инфраструктуры, а также ракетные пусковые установки, использовавшиеся, по данным израильской стороны, вооруженными формированиями шиитской организации "Хезболлах". Удары нанесены по районам, где была выявлена террористическая активность шиитов, заявили в армии, добавив, что присутствие там вооружений и деятельность "Хезболлах" являются грубым нарушением договоренностей о прекращении огня между Израилем и Ливаном.

Армия обороны Израиля продолжит действовать, устраняя любую угрозу для Государства Израиль, и предотвратит любые попытки "Хезболлах" восстановить свой террористический потенциал", - указала пресс-служба ЦАХАЛ.