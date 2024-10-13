ЦАХАЛ заявил о захвате участника "Хезболлах" в Ливане

Израильские военные в ходе боев на юге Ливана захватили живым участника вооруженных отрядов организации "Хезболлах".

Израильские военные в ходе боев на юге Ливана захватили живым участника вооруженных отрядов организации "Хезболлах".

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, военные обыскали здание и обнаружили проход в туннель, который вел в подземное убежище на глубине около 7,5 м, где находился радикал. В том же помещении, оборудованном для длительного пребывания людей, было найдено оружие.

Боец "Хезболлах", согласно заявлению армии, сдался и был задержан. Военные допросили его на месте и затем доставили в изолятор для дальнейшего расследования на территории Израиля.

Отметим, что это первое сообщение о захвате в плен участника вооруженных формирований "Хезболлах" с начала сухопутной операции израильской армии в Ливане.

Напомним, что 23 сентября Израиль приступил к проведению операции "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах", в ходе которой наносит массированные авиаудары по военным объектам организации на ливанской территории. В ночь на 1 октября израильская армия объявила о начале наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.