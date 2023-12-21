ЦАХАЛ заявил о захвате контроля над Эш-Шуджаией в Газе

Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) установили контроль над Эш-Шуджаией, считавшейся одним из основных оплотов движения ХАМАС в секторе Газа.

Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) установили контроль над Эш-Шуджаией, считавшейся одним из основных оплотов движения ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба, отметив, что подразделения останутся в этом районе для проведения точечных операций.

Военнослужащие завершили нейтрализацию основных позиций ХАМАС, закрепились и установили контроль в Эш-Шуджаии. Боевая группа 188-й бригады в ходе рейда захватила штаб батальона ХАМАС "Эш-Шуджаия". Подразделения ЦАХАЛа продолжат оставаться в этом районе и будут проводить точечные операции в соответствии с оперативной необходимостью", - говорится в заявлении.

Военные добавили, что в Эш-Шуджаии солдаты "провели обыски в домах высокопоставленных активистов террористической организации ХАМАС и обнаружили разведывательные материалы". "Боевая десантная группа уничтожила более 100 террористических зданий, нашла и разрушила десятки туннельных шахт, задержала множество сдавшихся террористов и передала их силам безопасности для расследования, в том числе командира роты ХАМАС и террористов, участвовавших в резне 7 октября", - продолжили в армии, отметив, что военнослужащие в ходе боев в Эш-Шуджаии "вели бои с террористами, которые атаковали их из зданий в плотно застроенном пространстве".

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.